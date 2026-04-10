La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto con l’allenatore Luciano Spalletti fino al 2028. La notizia era attesa da tempo ed è stata resa ufficiale nelle ultime ore. Spalletti rimarrà alla guida della squadra per altri diversi anni, consolidando così il suo ruolo nel club. La decisione arriva dopo un periodo di negoziazioni e si inserisce nel progetto a lungo termine del club.

Si attendeva solamente l’ufficialità ed è adesso arrivata: Luciano Spalletti firma il rinnovo del contratto che lo lega alla Juventus fino al 2028. Sui suoi canali social la squadra bianconera ha pubblicato un video che mostra il momento in cui il tecnico comunica la notizia alla squadra, sottolineando il rispetto e l’affetto che prova verso i suoi ragazzi e le ambizioni per il futuro. Le parole di Spalletti. “Quando sono arrivato 7 mesi fa e mi hanno proposto questo contratto, io ho accettato senza nessuna esitazione perché volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro, avevo voglia di scoprirlo. E avevo voglia di vedere cosa foste voi perché ero rimasto impressionato da fuori, e mi piaceva il fatto di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti-Juventus: “storia di un grande amore”

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Spalletti: Tutta la Juventus ha partecipato al rinnovo. Scelto il futuro in libertà, in questi mesiLuciano Spalletti si è appena legato alla Juventus fino al 30 giugno 2028 e subito dopo la firma sul rinnovo è stato intervistato dai canali. tuttomercatoweb.com

Intervista a Xavier Jacobelli, a cura di Alberto Petrosilli. “Spalletti segnale di continuità, ora tocca ai giocatori” Ascolta la puntata completa sul nostro sito, nella sezione AudioZone, cercando il podcast "Interviste dal mondo del calcio" #intervista #juventusnews2 - facebook.com facebook

Spalletti dopo il rinnovo con la Juventus: "Tutto indicava che fosse la soluzione più corretta" x.com