Luciano Spalletti ha sottolineato l’importanza di affrontare il Benfica, definendolo un vero e proprio pezzo di storia del calcio. In vista della prossima sfida, il tecnico evidenzia come le grandi realtà calcistiche rappresentino un patrimonio di identità e tradizione, rendendo ogni confronto un’occasione per confrontarsi con una parte significativa della storia del calcio internazionale.

Le parole di Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Benfica “Quando si gioca contro club come contro il Benfica, si affronta un pezzo di storia del calcio, un’identità. Le squadre portoghesi hanno la caratteristica di risucchiarti nel loro ritmo e se non sei preparato ci finisci dentro e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti “Il Benfica è un pezzo di storia del calcio”

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «La Juventus è un modo di vivere per essere più forte. Il calcio di Spalletti mi piace, ecco cosa mi chiede in campo»L’attesa per il settimo incontro della fase a gironi di Champions League 202526 si concentra sulla conferenza stampa di Thuram, che ha commentato il suo rapporto con la Juventus e il calcio di Spalletti.

Un pezzo di storia del calcio all’incanto. All’asta le maglie del Perugia, da Rivalta alla collezione dell’imbattibilitàVenerdì 12 dicembre, all’asta Bolaffi, saranno messi all’incanto numerosi cimeli sportivi, tra cui molte maglie dell’AC Perugia, tra cui pezzi storici legati alla squadra e alla sua stagione dell’imbattibilità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

JUVE-BENFICA, Spalletti e Thuram in Conferenza Stampa: In Champions League per Vincere”

Argomenti discussi: UCL | Juventus-Benfica, la conferenza stampa di Spalletti e Thuram; Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Spalletti dalla gag con Thuram che fa ridere tutti al vino per Mourinho: Mi aspetto qualche furbata...; Spalletti, Juve da Champions e Benfica: Furbate di Mourinho e ragnatele. Rinnovo? Le idee cambiano.

La Juventus sfida Mourinho: dubbio Conceicao-Miretti per SpallettiLa Juventus, ieri, si è allenata in vista della sfida contro il Benfica di questa sera. Il gruppo bianconero era al completo e mancavano solo Vlahovic,. tuttomercatoweb.com

Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...Leggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Benfica, Spalletti: 'Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...' ... sport.sky.it

Benfica, Mourinho: "Rispetto Spalletti, le frecciatine ci stanno. Allenerei la Juventus" #SkySport #SkyUCL x.com

MOURINHO: "SE ALLENEREI LA JUVENTUS CERTO" José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match decisivo di Champions League che vedrà il suo Benfica sfidare la Juventus di Luciano Spalletti all'Allianz Stadium di Torino. Il tec - facebook.com facebook