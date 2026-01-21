Juventus Spalletti Il Benfica è un pezzo di storia del calcio

Da ilprimatonazionale.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha sottolineato l’importanza di affrontare il Benfica, definendolo un vero e proprio pezzo di storia del calcio. In vista della prossima sfida, il tecnico evidenzia come le grandi realtà calcistiche rappresentino un patrimonio di identità e tradizione, rendendo ogni confronto un’occasione per confrontarsi con una parte significativa della storia del calcio internazionale.

Le parole di Luciano Spalletti in vista della sfida contro il Benfica  “Quando si gioca contro club come contro il Benfica, si affronta un pezzo di storia del calcio, un’identità. Le squadre portoghesi hanno la caratteristica di risucchiarti nel loro ritmo e se non sei preparato ci finisci dentro e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti il benfica 232 un pezzo di storia del calcio

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti “Il Benfica è un pezzo di storia del calcio”

Conferenza stampa Thuram pre Juve Benfica: «La Juventus è un modo di vivere per essere più forte. Il calcio di Spalletti mi piace, ecco cosa mi chiede in campo»L’attesa per il settimo incontro della fase a gironi di Champions League 202526 si concentra sulla conferenza stampa di Thuram, che ha commentato il suo rapporto con la Juventus e il calcio di Spalletti.

Un pezzo di storia del calcio all’incanto. All’asta le maglie del Perugia, da Rivalta alla collezione dell’imbattibilitàVenerdì 12 dicembre, all’asta Bolaffi, saranno messi all’incanto numerosi cimeli sportivi, tra cui molte maglie dell’AC Perugia, tra cui pezzi storici legati alla squadra e alla sua stagione dell’imbattibilità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

JUVE-BENFICA, Spalletti e Thuram in Conferenza Stampa: In Champions League per Vincere”

Video JUVE-BENFICA, Spalletti e Thuram in Conferenza Stampa: In Champions League per Vincere”

Argomenti discussi: UCL | Juventus-Benfica, la conferenza stampa di Spalletti e Thuram; Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Spalletti dalla gag con Thuram che fa ridere tutti al vino per Mourinho: Mi aspetto qualche furbata...; Spalletti, Juve da Champions e Benfica: Furbate di Mourinho e ragnatele. Rinnovo? Le idee cambiano.

juventus spalletti il benficaLa Juventus sfida Mourinho: dubbio Conceicao-Miretti per SpallettiLa Juventus, ieri, si è allenata in vista della sfida contro il Benfica di questa sera. Il gruppo bianconero era al completo e mancavano solo Vlahovic,. tuttomercatoweb.com

juventus spalletti il benficaJuventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...Leggi su Sky Sport l'articolo Juventus-Benfica, Spalletti: 'Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...' ... sport.sky.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.