Oggi è previsto l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto di Spalletti come allenatore della squadra di calcio. Secondo le fonti, il tecnico toscano continuerà a ricoprire il ruolo con pieni poteri decisionali. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, confermando l’accordo tra le parti. La decisione riguarda anche la durata del contratto e le condizioni operative del nuovo incarico.

di Angelo Ciarletta Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo del contratto: il mister toscano avrà pieni poteri. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti. La Juve apre un nuovo capitolo della sua storia recente. Secondo un’analisi di Tuttosport, il club annuncerà oggi il rinnovo del contratto di Luciano Spalletti fino al 2028. Questo accordo non è un semplice prolungamento, ma rappresenta una vera e propria investitura che concede al tecnico poteri decisionali che vanno oltre il rettangolo di gioco.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! A differenza del 2005, quando rifiutò un ruolo dirigenziale per sentirsi solo un uomo di campo, oggi il tecnico si sente pronto per guidare la strategia societaria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, oggi l’annuncio del rinnovo: il tecnico avrà pieni poteri. Gli ultimi aggiornamenti

Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamentidi Angelo CiarlettaRinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028.

Rinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico e la Juventus fino al 2028. Gli ultimi aggiornamenti e quando arriverà l’ufficialitàdi Marco BaridonRinnovo Spalletti, accordo tra il tecnico toscano e la Vecchia Signora fino al giugno del 2028.

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