Juve Primavera ufficiale la cessione di Biggi al Pineto a titolo definitivo | il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus comunica ufficialmente la cessione a titolo definitivo del giovane talento Biggi al Pineto. La decisione riflette la volontà del club di favorire lo sviluppo dei propri giovani calciatori attraverso nuove opportunità. Il comunicato ufficiale conferma l’accordo tra le parti e sottolinea l’importanza di questa operazione per il percorso di crescita del giocatore.

Juve Primavera, ufficiale la cessione di Biggi al Pineto a titolo definitivo: ecco il comunicato ufficiale della Vecchia Signora. La Juventus prosegue l'opera di sfoltimento e gestione delle risorse del proprio vivaio, definendo ufficialmente il futuro di uno dei suoi giovani prospetti. Attraverso un comunicato ufficiale diramato nelle ultime ore, il club torinese ha annunciato che Silvano Biggi lascia la Juventus per trasferirsi a titolo definitivo al Pineto. L' attaccante classe 2006 chiude così la sua esperienza per confrontarsi immediatamente con il calcio professionistico, accasandosi nella squadra abruzzese che milita nel girone B di Serie C.

