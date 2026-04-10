Il tecnico ha annunciato il rinnovo del contratto con la squadra fino al 2028, sottolineando che il club si trova tra i più grandi al mondo. La comunicazione è stata fatta direttamente alla squadra, con l’obiettivo di rendere fieri i tifosi e consolidare il legame tra l’allenatore e la società. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda il proseguimento del rapporto professionale tra le parti.

Il tecnico ha comunicato il rinnovo alla squadra: "Siamo in uno dei club più grandi al mondo". TORINO - Luciano Spalletti e la Juventus insieme fino al 2028. L'annuncio del rinnovo è arrivato dai canali social del club, che ha pubblicato il video del tecnico bianconero, ripreso mentre comunicava alla squadra la notizia del prolungamento. "I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto. Spalletti 2028 - si inizia da qui", il titolo con cui la Juve accompagna il video. "Sette mesi fa mi hanno proposto questo contratto, era un modo per conoscerci, io ho accettato senza nessuna esitazione perchè volevo rendermi conto di cosa fosse la Juventus da dentro e cosa foste voi, perchè ero rimasto impressionato a vedervi da fuori e mi piaceva l'idea di entrare nel vostro spogliatoio e allenarvi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spalletti e la Juve insieme fino al 2028 "Rendere fieri i nostri tifosi"

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Juve e Spalletti insieme fino al 2028: ecco quanto guadagnerà il tecnico bianconeroCon o senza la qualificazione in Champions, Luciano Spalletti continuerà ancora la sua avventura sulla panchina della Juventus.

SPALLETTI FINO AL 2028 GOOD MORNING JUVENTUS

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Spalletti ha rinnovato con la Juventus: come è andata fin qui la sua avventura in bianconeroLuciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus. Una firma sul prolungamento arrivata dopo settimane di discussioni proseguite sempre con la stessa idea. tuttomercatoweb.com

È UFFICIALE: Luciano Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028! "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028", ha annunciato ufficia - facebook.com facebook

mah, i risultati di spalletti tra Nazionale e Juventus sono stati disastrosi a livello epocale. Questi i fatti. Poi tutti i gusti son gusti, diceva quello che mangiava il sapone. Chii tifa contro la Juve certo sarà felice x.com