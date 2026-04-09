La Juventus ha annunciato che Luciano Spalletti rimarrà alla guida della squadra fino al 2028, indipendentemente dal risultato della qualificazione in Champions League. Il contratto del tecnico, firmato di recente, prevede questa durata e non è condizionato alle prestazioni del club nelle competizioni europee. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società senza ulteriori dettagli sui termini economici dell'accordo.

Con o senza la qualificazione in Champions, Luciano Spalletti continuerà ancora la sua avventura sulla panchina della Juventus. Quando mancano sette giornate per raggiungere il traguardo minimo stagionale, manca soltanto l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto per il tecnico di Certaldo. D’altronde il club bianconero non ha mai avuto dubbi sulla prosecuzione del rapporto, come più volte espresso in primis da John Elkann poi da Giorgio Chiellini e infine dal ds Marco Ottolini, prima della gara vinta contro il Genoa. Nonostante qualche brutta caduta la svolta sul gioco è stata evidente al punto da convincere tutte le parti a proseguire insieme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Juve e Spalletti insieme fino al 2028: ecco quanto guadagnerà il tecnico bianconero

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