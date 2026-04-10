Spalletti e il rinnovo con la Juventus fino al 2028 | La svolta dopo l'eliminazione col Galatasaray

Dopo settimane di voci e attese, la società ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l’allenatore fino al 2028. La decisione è stata comunicata a poche ore dall’eliminazione dalla competizione europea contro il Galatasaray, segnando così un cambio di rotta rispetto alle decisioni precedenti. Lo staff ha confermato che l’accordo è stato siglato e che il tecnico continuerà a guidare la squadra nei prossimi anni.

Lo Spalletti-Day è arrivato dopo mesi di indiscrezioni e di attesa, il rinnovo del tecnico con la Juventus è cosa certa fino al 2028. E a raccontarne il dietro le quinte è proprio l'allenatore bianconero che rivela quando ha capito di aver fatto la scelta giusta: "In un momento di sconforto, eliminati dal Galatasaray in Champions". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Rompipallone.it. . Bello il discorso alla squadra per annunciare il rinnovo con la Juventus eh, ma l'allenamento è più importante Il solito Spallettone non si smentisce mai #Spalletti #Juventus - facebook.com facebook

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