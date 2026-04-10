Spacciavano in piazza in pieno giorno anche davanti ai passanti

In un'operazione condotta in pieno giorno, le forze dell’ordine hanno arrestato dieci persone coinvolte in attività di spaccio di droga in una piazza frequentata da passanti. Durante le verifiche sono state sequestrate più di dieci grammi di sostanze stupefacenti, per un valore complessivo di circa 5.000 euro. Le misure cautelari sono state applicate a carico degli indagati, nel corso di un’indagine che ha portato alla loro individuazione.

Dieci misure cautelari e il sequestro di oltre dieci grammi di sostanza stupefacente dal valore complessivo di 5.385 euro. È questo l’esito di un’operazione antidroga condotta nei giorni scorsi dalla polizia di Trento.L’intervento si è svolto al termine di una lunga indagine, grazie alla quale è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Aggredisce la fidanzata in pieno centro, calci e schiaffi davanti ai passanti: ammonito un 25enneANCONA- Calci, schiaffi e minacce in pieno centro cittadino, davanti ai passanti. Rimini, spiaggia "bollente" a Pasqua: sesso in pieno giorno davanti ai turistiPasqua tra sole, mare e temperature primaverili: per le decine di turisti che hanno scelto il litorale riminese, è la giornata ideale per la spiaggia. Argomenti più discussi: Spacciavano in piazza in pieno giorno, anche davanti ai passanti: il blitz della polizia; Torino, la piazza dello spaccio a pochi metri dalla Mole: 5 arresti. In un mese 176 cessioni anche a ragazzini e clienti dei dehors; Spacciavano ‘coca’ via WhatsApp, coppia verso il patteggiamento; Spacciavano vicino la Mole davanti a mamme e figli, arrestati in cinque. Spacciavano vicino la Mole davanti a mamme e figli, arrestati in cinque #droga #moleantonelliana - facebook.com facebook Spacciavano eroina in centro a Trento. Dieci persone indagate. La cessione delle dosi avveniva in modo disinvolto davanti ai passanti. Operazione della polizia durata sei mesi. x.com