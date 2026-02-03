Vetrine spaccate e danni durante il corteo per Cospito 16 anarchici davanti al giudice

Durante il corteo a sostegno di Cospito, alcuni manifestanti hanno provocato danni e tensioni. Vetrine sono state spaccate, e si sono verificati lanci di oggetti pericolosi. La polizia ha arrestato 16 anarchici che ora si trovano davanti al giudice, accusati di danneggiamenti, violenza privata e possesso di armi. La situazione resta calda e sotto controllo.

Durante la manifestazione del gennaio 2023 contro il "carcere duro", gli attivisti danneggiarono tre banche in via Riva di Reno. Chiesto il rinvio a giudizio Danneggiamenti, lancio di oggetti pericolosi, porto d’armi e oggetti atti a offendere, violenza privata. È la sfilza di reati contestati a vario titolo a sedici indagati appartenenti alla galassia anarchica, e che il 19 gennaio 2023 avevano organizzato in centro a Bologna un corteo in solidarietà di Alfredo Cospito, il militante della Federazione anarchica italiana che allora si trovava al 41bis ed era impegnato nello sciopero della fame. Durante la manifestazione, i partecipanti - che chiedevano la liberazione di Cospito dal “carcere duro” - avevano imbrattato e spaccato le vetrine delle banche Cassa di Risparmio di Ravenna, Carisbo e Banca Popolare di Sondrio, tutte in via Riva di Reno.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Cospito Corteo

Ultime notizie su Cospito Corteo

