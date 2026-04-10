Spaccata nella notte alle porte di Milano | auto usata come ariete per sfondare la vetrina della farmacia

Nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile, una vetrina di una farmacia comunale situata in via delle Regioni a Segrate è stata danneggiata da un episodio di vandalismo. Un'auto è stata utilizzata come ariete per sfondare la vetrina e la saracinesca dell’esercizio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

Hanno distrutto tutto, usando un'auto come ariete per sfondare la vetrina e la saracinesca. È quanto accaduto alla farmacia comunale di Redecesio, in via delle Regioni a Segrate, nella notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 aprile. Le immagini della videosorveglianzaSul caso indaga la polizia locale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it La Panda usata come ariete per sfondare la vetrina della gioielleriaSpaccata notturna a Riccione coi malviventi che sono riusciti a far man bassa dei preziosi prima di scappare e far perdere le loro tracce Spaccata... Furti in due gioiellerie, ai Gigli auto usata come ariete per sfondare l'ingressoNella stessa notte, intorno alle 3, colpita un'altra gioielleria, all'interno di un altro grande centro commerciale, l'Iper Tosano di Calenzano (l'ex... Temi più discussi: Spaccata nella notte alle porte di Milano: auto usata come ariete per sfondare la vetrina della farmacia; Spaccata nella notte nel centro di Udine: razziate borse di lusso; Spaccata nella notte a Torino: sfondano il negozio e fuggono con gli smartphone; Furto lampo nella notte al Centronova, ingente il bottino. Spaccata nella notte alle porte di Milano: auto usata come ariete per sfondare la vetrina della farmaciaUn altro colpo nel Milanese, a distanza di pochi giorni, con la stessa tecnica. Sul caso indaga la polizia locale che ha acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza ... milanotoday.it Spaccata nella notte a Casciago: colpito il bar Delfino BluColpo nella notte a Casciago, dove il bar Delfino Blu è stato preso di mira da una banda di ladri. L’assalto è avvenuto intorno alle 3.30 tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, lungo la trafficata via ... laprovinciadivarese.it , C'è un punto, a Gaeta, dove la terra sembra aver ceduto di colpo a un pensiero più grande. Non una frana, non un capriccio della natura: qualcosa di più netto, quasi deliberato. La chiamano Montagna Spaccata, e gi - facebook.com facebook L’Ungheria va al voto spaccata tra paese profondo e élite urbane La società è polarizzata tra grandi città e campagne. Le elezioni, terreno di scontro tra potenze estere, influiranno sul ruolo europeo di Budapest. Di Fabrizio Agnocchetti x.com