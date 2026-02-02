Furti in due gioiellerie ai Gigli auto usata come ariete per sfondare l' ingresso

Nella notte tra sabato e domenica, alcuni ladri hanno preso di mira la gioielleria Stroili al centro commerciale Gigli. Hanno usato un'auto come ariete, sfondando l’ingresso intorno alle 4 e mezza. Poi sono entrati e hanno arraffato gioielli e preziosi prima di fuggire. La polizia sta indagando sui fatti.

Nella stessa notte, intorno alle 3, colpita un'altra gioielleria, all'interno di un altro grande centro commerciale, l'Iper Tosano di Calenzano (l'ex Carrefour). In questo caso a subire il furto è stata la 'Sarni follie d'oro'. In questo caso i malviventi sarebbero entrati dopo aver rimosso i pannelli posti a copertura del soffitto. In entrambi i casi l'ammontare della merce rubata è da quantificare. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.

