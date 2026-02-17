La Panda usata come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria
Una Panda usata come ariete ha rotto la vetrina di una gioielleria a Riccione, causando danni alla serranda. La scena si è svolta nella notte tra lunedì e martedì, intorno alla mezzanotte, nel centro commerciale “Perla Verde” sulla Statale 16. I ladri hanno guidato la macchina contro la vetrina di Sarni Oro, tentando di entrare nel negozio senza essere visti.
Spaccata notturna a Riccione dove i malviventi hanno preso di mira una gioielleria. Il colpo è avvenuto intorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì ai danni di Sarni Oro, all'interno del centro commerciale "Perla Verde" sulla Statale 16. Secondo quanto emerso i ladri, almeno due, hanno utilizzato una Fiat Panda come ariete per sfondare l'accesso esterno al negozio di preziosi e, una volta dentro, hanno fatto man bassa dei gioielli esposti mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri.
Cesate, assalto al bar della stazione con una Panda usata come ariete – FOTO
A Cesate, una Panda usata è stata usata come ariete per sfondare il bar della stazione.
Furti in due gioiellerie, ai Gigli auto usata come ariete per sfondare l'ingresso
Nella notte tra sabato e domenica, alcuni ladri hanno preso di mira la gioielleria Stroili al centro commerciale Gigli.
La spaccata al bar-tabacchi con la Panda rubata contro la vetrina: l'assalto dei ladri nel MilanesePrima hanno rubato un'auto poi l'hanno usata come ariete e l'hanno lanciata in corsa contro la vetrina di un bar tabacchi, aprendosi un varco per mettere le mani su sigarette, denaro e la cassa. milanotoday.it
Spaccata alla Coop di Seano: una Panda usata come ariete. Magro il bottino ma tanti i danniPrato, 5 maggio 2025 – Nove tentativi in retromarcia per sfondare la saracinesca e la vetrata della Coop e alla fine ce l’hanno fatta. Il supermercato Coop di via De Chirico a Seano intorno alle 2 ... lanazione.it
L'anno è cambiato, ma i nomi sono rimasti gli stessi. La Fiat Panda si è confermata l'auto usata più venduta dell'anno. Secondo i dati provvisori elaborati dall’UNRAE, la Panda ha registrato 254.841 passaggi di proprietà, praticamente stabile rispetto alle 254.9 facebook