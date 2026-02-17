La Panda usata come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria

Una Panda usata come ariete ha rotto la vetrina di una gioielleria a Riccione, causando danni alla serranda. La scena si è svolta nella notte tra lunedì e martedì, intorno alla mezzanotte, nel centro commerciale “Perla Verde” sulla Statale 16. I ladri hanno guidato la macchina contro la vetrina di Sarni Oro, tentando di entrare nel negozio senza essere visti.

Spaccata notturna a Riccione coi malviventi che sono riusciti a far man bassa dei preziosi prima di scappare e far perdere le loro tracce Spaccata notturna a Riccione dove i malviventi hanno preso di mira una gioielleria. Il colpo è avvenuto intorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì ai danni di Sarni Oro, all'interno del centro commerciale “Perla Verde” sulla Statale 16. Secondo quanto emerso i ladri, almeno due, hanno utilizzato una Fiat Panda come ariete per sfondare l'accesso esterno al negozio di preziosi e, una volta dentro, hanno fatto man bassa dei gioielli esposti mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere i carabinieri.🔗 Leggi su Riminitoday.it

A Cesate, una Panda usata è stata usata come ariete per sfondare il bar della stazione.

Nella notte tra sabato e domenica, alcuni ladri hanno preso di mira la gioielleria Stroili al centro commerciale Gigli.

