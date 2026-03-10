Mobilità docenti 2026 | chi può presentare domanda senza vincolo chi con deroga chi no

È stata firmata l’Ipotesi di Contratto per la mobilità dei docenti 202627, un passaggio importante per chi desidera cambiare sede o classe di concorso. La procedura prevede che alcuni insegnanti possano presentare domanda senza vincoli, altri con richiesta di deroga, e alcuni sono esclusi da determinate possibilità. La decisione riguarda direttamente i movimenti e i trasferimenti nell’anno scolastico prossimo.

Mobilità docenti, sottoscritta l'Ipotesi di Contratto per i movimenti dell'anno scolastico 202627. Un adempimento molto atteso, perché ne va del ricongiungimento ai propri familiari o del passaggio verso una classe di concorsoposto di insegnamento più gradito.