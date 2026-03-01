Ai docenti precari spetta la giusta retribuzione professionale dei docenti illegittimo discriminarli Di cosa si tratta Sentenza

Un docente precario con contratti a tempo determinato ha segnalato di non aver ricevuto la retribuzione professionale prevista. La questione riguarda la legittimità della discriminazione nei confronti dei docenti con incarichi temporanei, che chiedono di essere riconosciuti e pagati secondo le norme stabilite. La sentenza si concentra sull'importanza di garantire pari trattamento a tutti gli insegnanti, indipendentemente dal tipo di contratto.

Un docente precario, con contratti a tempo determinato rilevava di non aveva ricevuto la retribuzione professionale docenti giusta tabella allegata al contratto scuola, così subendo una lesione dei propri diritti con grave discriminazione rispetto ai docenti di ruolo ed agli stessi docenti precari con contratto al 30 Giugno; invocava, a proprio sostegno, il principio di non discriminazione.

Contenuti e approfondimenti su Sentenza.

