Il registro elettronico non basta il TAR ‘boccia’ la scuola che non ha attivato recuperi per alunna con disabilità e non comunica con le famiglie Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha deciso che il registro elettronico non basta. La scuola deve fare di più, soprattutto per gli studenti con disabilità. In questo caso, il giudice ha annullato la non ammissione di una ragazza del primo anno di liceo classico che aveva una certificazione speciale. La scuola, secondo il tribunale, doveva attivare dei recuperi e comunicare meglio con le famiglie. La decisione mette in evidenza che i sistemi digitali da soli non sono sufficienti a garantire i diritti degli studenti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha annullato la non ammissione alla classe successiva di una studentessa del primo anno di liceo classico con certificazione di disabilità ai sensi della legge 1041992. La sentenza n. 015322026, pubblicata il 26 gennaio scorso, ha accolto il ricorso della famiglia contro la decisione del Consiglio di classe di un istituto della provincia di Roma, evidenziando gravi carenze nel percorso di valutazione e nella gestione del Piano Didattico Personalizzato. La vicenda ha riguardato una studentessa riconosciuta in situazione di handicap grave dal 9 agosto 2023.

