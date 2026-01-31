Studentessa con DSA bocciata dopo attacco di panico | il TAR respinge il ricorso e conferma che la valutazione si basa sulla preparazione raggiunta Cosa hanno detto i giudici

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di non accogliere il ricorso di una studentessa con DSA bocciata dopo un attacco di panico. I giudici hanno confermato che la valutazione si basa sulla preparazione effettivamente raggiunta e non su problemi personali. La decisione chiude ufficialmente la questione: la scuola ha valutato correttamente il percorso della ragazza, lasciando invariato il voto che le ha impedito di passare alla classe successiva.

