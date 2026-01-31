Studentessa con DSA bocciata dopo attacco di panico | il TAR respinge il ricorso e conferma che la valutazione si basa sulla preparazione raggiunta Cosa hanno detto i giudici
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha deciso di non accogliere il ricorso di una studentessa con DSA bocciata dopo un attacco di panico. I giudici hanno confermato che la valutazione si basa sulla preparazione effettivamente raggiunta e non su problemi personali. La decisione chiude ufficialmente la questione: la scuola ha valutato correttamente il percorso della ragazza, lasciando invariato il voto che le ha impedito di passare alla classe successiva.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso contro la non ammissione di una studentessa affetta da disturbi specifici dell’apprendimento alla classe successiva di un liceo artistico. La sentenza n. 003032026, pubblicata il 21 gennaio scorso, ribadisce che la valutazione scolastica deve basarsi esclusivamente sulla preparazione oggettivamente raggiunta, indipendentemente dalle condizioni personali dell’alunno. La decisione conferma i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui eventuali disfunzioni organizzative o mancate applicazioni del Piano Didattico Personalizzato non sono sufficienti a modificare un giudizio di non promozione fondato sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
