Napoli Maddalena sorpreso a cedere droga | arrestato 38enne dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 38 anni a Napoli, nel quartiere Maddalena, durante un blitz in vico VII Duchesca. Gli agenti hanno trovato lo spacciatore con hashish, marijuana e una somma di denaro contante addosso. L’uomo è stato fermato e portato in commissariato. Durante l’operazione sono stati sequestrati droga e denaro.

Blitz della Polizia di Stato in vico VII Duchesca: hashish, marijuana e contanti addosso allo spacciatore. Il controllo nel centro storico. Nella serata di 17 marzo, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne di nazionalità ghanese, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Vasto Arenaccia, impegnati in un servizio di controllo del territorio nella zona della Maddalena. La cessione osservata dagli agenti. Nel transitare in vico VII Duchesca, i poliziotti hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, cedeva qualcosa a un altro soggetto, il quale si allontanava subito dopo in modo frettoloso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Articoli correlati Napoli Maddalena, 35enne sorpreso con droga: arrestato dalla PoliziaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Scampia: sorpreso a cedere con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoNola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Tutto quello che riguarda Napoli Maddalena Temi più discussi: Maddalena, sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato - Napoli Village - Quotidiano; Sanità, sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta 33enne - Napoli Village - Quotidiano di; Napoli, spaccio tra i vicoli della Maddalena: arrestato dopo una colluttazione; Napoli, armi clandestine e droga: raffica di arresti tra Montecalvario, Scampia e Maddalena. Napoli, spaccio tra i vicoli della Maddalena: arrestato dopo una colluttazioneNapoli – Nonostante la pioggia di controlli che stringe il cerchio attorno alle piazze di spaccio del centro, il business della droga tra i vicoli della ... cronachedellacampania.it Maddalena, sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoNella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne Ghanese, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di ... napolivillage.com InterNapoli.it. . Dalle prime luci dell'alba, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato sono impegnati in una vasta operazione anticamorra nei quartieri cittadini Vasto-Arenaccia, Borgo S.Antonio Abate, Poggioreale, Forcella, Duchesca, Maddalena e Sanità nei c - facebook.com facebook