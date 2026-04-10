Sorpresa ora l’Ucraina vede la pace con Putin Il braccio destro di Zelensky | Ecco perché l’accordo è vicino

Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe presto concludersi, secondo quanto dichiarato da Kyrylo Budanov, considerato un collaboratore di fiducia del presidente ucraino. In un’intervista, Budanov ha affermato che le possibilità di raggiungere un accordo di pace sono prossime, senza però fornire dettagli specifici sui negoziati in corso. La notizia ha suscitato attenzione in vari ambienti internazionali, lasciando aperta la domanda sui passi successivi.

La fine della guerra tra Russia e Ucraina è a portata di mano. A gettarlo il sasso nello stagno a sorpresa è il braccio destro di Volodymyr Zelensky, Kyrylo Budanov. «Tutti capiscono che la guerra deve finire, ecco perché negoziano. Non penso ci vorrà molto», azzarda il capo dell’ufficio presidenziale di Kiev in un’intervista a Bloomberg. Piccolo mistero nel mistero, la testata diffonde le esternazioni di Budanov solo oggi, nonostante l’intervista sia stata rilasciata – viene detto – ben sei giorni fa. Kiev vuole spargere ottimismo ora che la guerra in Iran pare chiusa? Di certo c’è che il raffreddamento della tensione in Medio Oriente dovrebbe consentire agli Usa di tornare a dedicare qualche attenzione al dossier russo-ucraino, dopo che i negoziati erano stati congelati per oltre un mese durante «l’altra guerra». 🔗 Leggi su Open.online

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