Ucraina Witkoff vede l’accordo tra Zelensky e Putin vicino ma l’Ue frena | È un bluff Mosca non vuole la pace

Witkoff osserva una presunta vicinanza tra Zelensky e Putin, ma l’Unione Europea esprime scetticismo, ritenendo che Mosca non sia realmente interessata alla pace. Dopo le tensioni sulla Groenlandia, l’attenzione si sposta sul conflitto ucraino, dove si mantiene un clima di cauta speranza, anche se gli ostacoli rimangono elevati. La situazione rimane complessa e in continuo aggiornamento.

Passate le tensioni per la questione della Groenlandia grazie al fragile accordo tra Usa e Ue, a Davos torna ad affacciarsi un cauto ottimismo sulla possibilità di mettere fine alla guerra in Ucraina. A incarnarlo è Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti, che dal palco del World Economic Forum ha parlato di un negoziato ormai vicino a un possibile punto di svolta. “Credo che siamo riusciti a restringere la questione a un unico punto”, ha spiegato, sottolineando come le diverse formulazioni già discusse rendano quella distanza “risolvibile”. Un messaggio che punta a riaprire uno spiraglio dopo mesi di stallo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

