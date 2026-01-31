Ucraina Witkoff vede Dmitriev | La Russia lavora per la pace Ora Zelensky vuole incontrare Putin

L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato a Miami il rappresentante del Cremlino Kirill Dmitriev. I due hanno parlato di pace, definendo i colloqui

L'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff ha definito "costruttivi" i colloqui a Miami con il rappresentante speciale del Cremlino Kirill Dmitriev. "Incontri produttivi e costruttivi nell'ambito dello sforzo di mediazione degli Stati Uniti per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto ucraino", si legge nella nota diffusa su X dallo stesso Witkoff. La delegazione americana era composta dall'inviato speciale Steve Witkoff, dal segretario al Tesoro Scott Bessent, da Jared Kushner e dal consigliere senior della Casa Bianca Josh Gruenbaum. "Siamo incoraggiati da questo incontro: la Russia sta lavorando per garantire la pace in Ucraina ed è per la leadership critica del presidente degli Stati Uniti nel cercare una pace duratura", ha sottolineato Witkoff. 🔗 Leggi su Iltempo.it

