L'inviato americano Steve Witkoff ha incontrato a Miami il rappresentante del Cremlino Kirill Dmitriev. I due hanno parlato di pace, definendo i colloqui

L'inviato presidenziale statunitense Steve Witkoff ha definito "costruttivi" i colloqui a Miami con il rappresentante speciale del Cremlino Kirill Dmitriev. "Incontri produttivi e costruttivi nell'ambito dello sforzo di mediazione degli Stati Uniti per promuovere una risoluzione pacifica del conflitto ucraino", si legge nella nota diffusa su X dallo stesso Witkoff. La delegazione americana era composta dall'inviato speciale Steve Witkoff, dal segretario al Tesoro Scott Bessent, da Jared Kushner e dal consigliere senior della Casa Bianca Josh Gruenbaum. "Siamo incoraggiati da questo incontro: la Russia sta lavorando per garantire la pace in Ucraina ed è per la leadership critica del presidente degli Stati Uniti nel cercare una pace duratura", ha sottolineato Witkoff. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina, Witkoff vede Dmitriev: "La Russia lavora per la pace". Ora Zelensky vuole incontrare Putin

Witkoff osserva una presunta vicinanza tra Zelensky e Putin, ma l’Unione Europea esprime scetticismo, ritenendo che Mosca non sia realmente interessata alla pace.

La Russia sta lavorando per trovare una via d'uscita dal conflitto in Ucraina.

