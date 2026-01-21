Il peso delle parole | la disputa filosofica all’Istituto San Tommaso d’Aquino

L’Istituto San Tommaso d'Aquino di Grottaminarda si distingue come un luogo di confronto e riflessione, dove il peso delle parole diventa oggetto di studio e disputa filosofica. Attraverso incontri e discussioni, l’istituto promuove un dialogo aperto, stimolando il pensiero critico e la comprensione delle tematiche legate al linguaggio e alla comunicazione. Un punto di riferimento per chi desidera approfondire il ruolo delle parole nella nostra cultura e società.

Ancora una volta, l'Istituto Omnicomprensivo San Tommaso d'Aquino di Grottaminarda si conferma uno spazio di incontro e provocazione. Stavolta, con una disputa filosofica che si è infilata nel vivo del linguaggio, delle relazioni, della responsabilità: "Le parole costruiscono. Tu scegli come.

