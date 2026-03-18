Il cinema d’orrore torna nelle sale con la proiezione di Nosferatu, portando sul grande schermo l’atmosfera inquietante di un classico. Il ‘Buster Keaton’ ha deciso di riaccendere la magia di questa esperienza, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi in un mondo di suspense e tensione. La scelta di riproporre un film iconico sottolinea l’interesse nel preservare e condividere questa forma di intrattenimento.

Riconosciamolo: tra guerre – in atto o possibili – violenze di ogni tipo, crisi sociale e alienazione social, il luogo che oggi sembra meno frequentato dall’orrore è proprio quello della sala cinematografica. Il mondo ‘reale’ ne è pieno ma forse, per capirlo, bisogna tornare al racconto di genere: quello che spaventa di più e che, però, più fa riflettere il pubblico. E non è un caso se l’evento clou del Cineforum ‘Buster Keaton’ sia rappresentato, quest’anno, dal cine-concerto di ‘ Nosferatu ’, capolavoro senza tempo di Wilhelm Murnau, che verrà proiettato in sala il 29 aprile al teatro ‘ Concordia ’, con accompagnamento musicale dal vivo del maestro Rossella Spinosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Buster Keaton’ riporta in sala la magia del cinema d’orrore . Nosferatu sul grande schermo

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