Pisa Hiljemark nel post gara | Ci sono tante cose positive e dobbiamo proseguire su questa squadra

Hiljemark ha commentato il risultato della partita tra Pisa e Milan, spiegando che ci sono molte cose da migliorare ma anche aspetti positivi da valorizzare. Dopo la sconfitta per 1-2, il centrocampista svedese ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare con questa squadra, che domenica scorsa ha mostrato segnali di crescita. In particolare, ha menzionato la buona organizzazione difensiva e il tentativo di reagire fino all'ultimo minuto.

Girelli lascia la Juventus Women? Clamoroso scenario in casa bianconera, ecco dove potrebbe giocare Diomande incanta mezza Europa ma.Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Rugani, nuovo stop alla Fiorentina: l’ex Juve ancora fuori dai convocati. Vanoli decide di escluderlo Milan, Allegri nel post partita: «Pisa squadra scomoda. Prendiamoci tre punti ma bisogna migliorare» Pagelle Pisa Milan, Loftus-Cheek la sblocca, Modric la chiude! In mezzo Loyola spaventa Allegri! I VOTI Diretta gol Serie A: Pisa Milan 1-2, Loftus-Cheek e Modric regalano tre punti ai rossoneri! Cristiano Ronaldo, lo sciopero è finito! Torna tra i convocati e sarà a disposizione dell’Al-Nassr: i dettagli Icardi, show con il Galatasaray! Messaggio alla Juventus e a Spalletti in vista della sfida di Champions Tuchel, perché ha rinnovato con l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa, Hiljemark nel post gara: «Ci sono tante cose positive, e dobbiamo proseguire su questa squadra» Pisa, Hiljemark nel post gara: «Dobbiamo migliorare, vorrei allenarli in maniera diversa da come erano abituati prima» Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Verona, il tecnico dello Pisa, Hiljemark, si è preso qualche minuto per analizzare la prestazione dei suoi. Roma, Gasperini nel post gara: «Ci potete dire tante cose ma questo gruppo è straordinario» Dopo la partita contro il Panathinaikos, Gasperini si è preso qualche minuto ai microfoni di Sky Sport. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Pisa, Hiljemark: Dormita nei due gol presi. Abbiamo qualità, sulla salvezza...; POST-GARA | Hiljemark: Non bene nel primo tempo, nella ripresa 2-3 occasioni per segnare; Le interviste di Verona-Pisa; Ha visto la luce dove tutti vedevano il buio: Pisa stregato da Hiljemark. Il retroscena sull'esonero di Gilardino. Pisa, Hiljemark: Dormita nei due gol presi. Abbiamo qualità, sulla salvezza...Il Pisa ha solo sfiorato la possibilità di portare un punto dalla sfida contro il Milan, al pareggio di Loyola ha risposto il gol di Luka Modric che ha consegnato una vittoria vitale ai suoi. Nel post ... fantacalcio.it Pisa-Milan apre la giornata, Hiljemark: Situazione in classifica non facile. Giochiamo per vincereLa venticinquesima giornata di Serie A si apre questa sera con Pisa-Milan, match che è stato presentato tramite i canali social nerazzurri dal tecnico toscano Oscar Hiljemark. Di seguito la parte ... calciolecce.it #Pisa, #Hiljemark a DAZN: « #Milan forte con dei limiti, vogliamo fare una bella partita per i nostri tifosi» #MilanPress x.com Hiljemark alla vigilia di Pisa Milan Le sue parole in conferenza stampa facebook