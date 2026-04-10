Sono ancora sotto choc Brutto momento per la vip era in un ristorante di Milano

Una giornata normale a Milano si è trasformata in un episodio di shock per una nota figura pubblica, che si trovava in un ristorante della città. Durante una pausa, la persona ha espresso di essere ancora sotto choc, mostrando segni di evidente paura e sorpresa. L’evento ha attirato l’attenzione e suscitato curiosità tra chi la conosceva e sui social. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulla vicenda.

Momenti di paura e incredulità per la vip italiana. Una giornata come tante a Milano, tra lavoro e una pausa in città, si è trasformata improvvisamente in qualcosa di ben diverso, lasciando la famosa visibilmente scossa e senza parole. Tutto è successo in pochi attimi, mentre si trovava seduta al tavolo di un ristorante. Un gesto rapido, quasi invisibile, e la sua borsa è sparita. La famosa non si è resa subito conto di quanto accaduto. Purtroppo quando ha realizzato tutto era troppo tardi per fare qualcosa. Così, in lacrime e sconvolta, ha affidato il suo racconto a una storia sul suo profilo Instagram, dove conta oltre tre milioni di follower. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Temi più discussi: Naufraghi sotto choc in acqua per ore, le testimonianze di alcuni dei 32 migranti superstiti: Siamo partiti in 110; Flop Italia, Simonelli: Un trauma per tifosi, siamo tutti sotto shock; ClioMakeUp derubata a Milano, lo choc: Avevo la borsa accanto poi è sparita; Donnarumma: Italia, mi sento responsabile per il mancato Mondiale. Tutto questo fa male.

Non me l’aspettavo, sono sotto choc: ClioMakeUp derubata a Milano in un ristorante, dentro la borsa documenti e ricordi di famigliaClio Zammatteo ha raccontato sui social il furto subìto durante una pausa pranzo. Nella borsa c'erano documenti e foto delle mie bimbe ... ilfattoquotidiano.it

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Mobilità e trasporti, 11 e 12 aprile Nel weekend sono in programma eventi sportivi, manifestazioni e alcuni cortei. Proseguono inoltre le modifiche alla viabilità nell’area di Piazza del Popolo per la Festa della Polizia. I dettagli sull'evento https://ow.ly/nx - facebook.com facebook

Circa 580 voli sono stati cancellati a causa di uno sciopero di Lufthansa in Germania, con effetti anche sugli aeroporti italiani x.com