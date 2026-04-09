ClioMakeUp sotto choc a Milano | Avevo la borsa attaccata a me e in un attimo non c’era più – Il video

Un'influencer nota ha raccontato di essere stata vittima di un furto a Milano. Secondo quanto riferito, mentre si trovava in città, la sua borsa, che aveva sempre con sé, è scomparsa improvvisamente. La persona ha condiviso il racconto attraverso alcune storie sui social media, mostrando anche un video relativo all’accaduto. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’episodio o sull’identità del responsabile.

Brutta disavventura per ClioMakeUp, derubata a Milano. L’influencer ha raccontato il furto subito in alcune storie su Instagram. In lacrime ha spiegato che si trovava al ristorante per la pausa pranzo quando qualcuno le ha preso la borsa con dentro tutti i suoi documenti, inclusi le chiavi dell’auto e di casa. «Mi hanno rubato la borsa con dentro tutto: chiavi della macchina, chiavi di casa, carta d’identità, tessera sanitaria», ha raccontato ancora sconvolta. « Avevo la borsa attaccata a me e all’improvviso era sparita». Ha presentato denuncia. L’influencer specializzata in cosmetici ha poi chiesto ai suoi followers: «Se vedete una borsa marrone zona Pagano a Milano è la mia, anche solo per prendermi i documenti. 🔗 Leggi su Open.online

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