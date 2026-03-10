Il concerto solo piano con Grigory Sokolov i pomeriggi della Società Storica e le mostre | gli eventi

Oggi nell'Aretino si tengono diversi eventi tra cui un concerto solo piano con il musicista Grigory Sokolov, i pomeriggi dedicati alla Società Storica e varie mostre. Le iniziative si svolgono in diverse location della città e sono aperte al pubblico. Per segnalare altri incontri o eventi culturali, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.

Ecco gli eventi di oggi, martedì 10 marzo, nell'Aretino. Arezzo - Il pianista Grigory Sokolov, tra i più celebrati e venerati della scena internazionale, sarà protagonista ad Arezzo del recital "Grandi pianisti al Petrarca", dopo il travolgente successo del recital di due anni fa, andato sold out in pochissimo tempo.