Elton John si prepara a ripubblicare due sue opere, tra cui il brano “Song for Guy” e il disco “La vita non è tutto”. Recentemente sono circolate voci riguardo a un episodio avvenuto in un pomeriggio domenicale d’agosto, quando il musicista, in uno stato di depressione e sotto l’effetto di sostanze, avrebbe scritto un suo capolavoro. Questi dettagli sono stati riportati da fonti vicine all’artista, senza conferme ufficiali.

Si può immaginare la propria morte una domenica pomeriggio d’agosto, quando si è depressi, strafatti e poi scrivere un incredibile capolavoro? Si, se l’uomo solo, depresso, “strafatto”, era Elton John. Sta per essere rimasterizzata Song for Guy, il brano quasi tutto musicale, melodico e struggente che l’artista inglese scrisse nel 1977. Song for Guy. Song for Guy è un pezzo quasi interamente strumentale che Elton John compose in modo quasi profetico. La scrisse immaginando la propria morte. Il giorno successivo venne a sapere che Guy Burchett, un giovane fattorino di 17 anni che lavorava per la sua etichetta (la Rocket Records), era morto in un incidente in moto proprio nel momento in cui Elton stava componendo il brano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Song for Guy e “La vita non è tutto”, quel capolavoro immortale che Elton John sta per ripubblicare

Elton John, seri problemi di salute. Il marito rivela: “Sta lottando”Da poco più di un anno, Elton John ha perso la vista all’occhio destro a causa di un’infezione.

Gioielli fatti di ossa… umane, come Elton John che «indossa» le sue rotule. D'avanguardia o semplicemente macabri?Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

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