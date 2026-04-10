Un recente sondaggio condotto da Youtrend per Agi mostra un aumento della Lega nei sondaggi in sette giorni, mentre il Movimento 5 Stelle registra un calo. La supermedia evidenzia ancora il primato di Fratelli d’Italia e la stabilità della maggioranza di governo. I dati sono stati raccolti attraverso diverse rilevazioni e pubblicati dalla piattaforma di analisi politica.

La nuova supermedia sondaggi realizzata da Youtrend per Agi conferma il primato di Fratelli d'Italia e la solidità della maggioranza di governo. Stando all'ultima rilevazione, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde solo lo 0,1% e si piazza così al 28,1%. Restando dalle parti del centrodestra troviamo Forza Italia che cala dello 0,3% e scende così all'8,6. Balzo clamoroso della Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio guadagna lo 0,9% e si attesta così al 7,2%. Spostandoci sul fronte del campo largo troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein conquista lo 0,6% e si attesta così al 22,4%. Subito sotto c'è il Movimento Cinque Stelle, che però registra un bel crollo: dello 0,5%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sondaggio Supermedia, Lega in orbita: quanto sale in 7 giorni. M5s a picco

Sondaggio supermedia: FdI domina, Pd in picchiata, guizzo M5sEccoci arrivati a un nuovo appuntamento con la supermedia sondaggi Youtrend per Agi.

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Sondaggi politici elettorali: scivolone di Meloni e le coalizioni con o senza Vannacci e Calenda nell’ultima Supermedia. Le conseguenze del referendum sulla Giustizia sui partiti e sulle alleanze Il sondaggio al link - https://www.unita.it/2026/04/02/sondaggi-po - facebook.com facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi (e variazione rispetto al 26 marzo): FdI 28,1% (-0,1) PD 22,4% (+0,6) M5S 12,7% (-0,5) FI 8,6% (-0,3) Lega 7,2% (+0,9) AVS 6,4% (-0,3) FN 3,3% (-0,3) Azione 3,0% (=) IV 2,3% (+0,1) +E 1,5% (=) N x.com