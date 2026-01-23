Sondaggio Supermedia FdI cresce ancora Su il Pd flop M5s | tutte le cifre

Secondo l'ultima rilevazione di Youtrend per Agi, aggiornata al 22 gennaio 2026, Fratelli d’Italia conferma la propria crescita nelle intenzioni di voto. Rispetto alla precedente rilevazione del 29 dicembre, il quadro politico mostra un consolidamento di FdI, mentre il Partito Democratico registra un aumento e il Movimento 5 Stelle riscontra un calo significativo. I dati offrono una panoramica aggiornata delle tendenze politiche attuali in Italia.

Nuova supermedia sondaggi? La musica non cambia. Nell'ultima rilevazione di Youtrend per Agi sulle intenzioni di voto del 22 gennaio 2026 rispetto a quelle dello scorso 29 dicembre, si registra la crescita di Fratelli di Italia. Quello guidato da Giorgia Meloni resta il primo partito italiano, dato che sale dello 0,4% e tocca quota 30%. Restando tra le forze del centrodestra, troviamo poi Forza Italia stabile all'8,6%. Infine la Lega, che cala dello 0,1% e si attesta così all'8,2%. Spostandoci al centrosinistra, troviamo il Partito democratico in risalita. La formazione politica guidata da Elly Schlein cresce dello 0,3% e si attesta così al 22,2%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

