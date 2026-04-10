I sondaggi politici mostrano un calo di consensi per Fratelli d’Italia, mentre il Partito Democratico e la Lega aumentano i propri voti. Dopo il referendum sulla giustizia, le rilevazioni evidenziano variazioni tra i principali partiti in testa alle intenzioni di voto. I dati vengono aggiornati periodicamente e riflettono le preferenze degli elettori in questa fase politica.

Dopo il referendum sulla giustizia, i sondaggi continuano a mostrare importanti movimenti tra i partiti di testa. Da una parte si conferma il momento difficile di Fratelli d’Italia, che perde ancora consensi. Favorendo così il riavvicinamento del Pd, che guadagna invece voti e si trova ora a meno di sei punti di distanza. Dall’altra parte si registra anche una importante ripresa della Lega, che sembra finalmente riuscire a fronteggiare l’emorragia causata dalla fuoriuscita di Roberto Vannacci. Il Carroccio è il partito che guadagna più consensi nelle ultime due settimane, secondo la Supermedia YouTrend per Agi, e torna così davanti ad Avs. Per quanto riguarda le coalizioni, il campo progressista resta davanti al centrodestra di mezzo punto percentuale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, continua il calo di Fratelli d’Italia: risalgono Pd e Lega

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