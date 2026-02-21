Sondaggi politici Fratelli d’Italia e Lega ancora in calo per l’effetto Vannacci

I sondaggi politici indicano un calo per Fratelli d’Italia e Lega, causato dall’effetto Vannacci. Il partito di Giorgia Meloni perde lo 0,6%, scendendo al 29,3%. La diminuzione si riflette anche sulla Lega, che registra una flessione simile. La reputazione del generale Vannacci, con alcune dichiarazioni contro le istituzioni, sembra aver influenzato l’umore degli elettori. La situazione potrebbe creare nuovi scenari nelle prossime settimane.

I sondaggi politici mostrano un calo significativo per Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni perde il -0,6% andando al 29,3%. Si tratta, possibilmente, dell’ effetto Vannacci che ha sottratto consenso anche e soprattutto alla Lega (-0,9%). Il Partito Democratico di Elly Schlein guadagna poco ( +0,1% ) andando al 22,1%. Il Movimento 5 Stelle ha un calo del -0,4% che lo porta all’ 11,8%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Le rilevazioni dei sondaggi elettorali che seguono mostrano il dettaglio su chi guadagna e chi perde nel confronto tra i leader politici: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega), Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S), Antonio Tajani (FI), Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Avs), Matteo Renzi (Italia Viva), Roberto Vannacci (Futuro Nazionale), Riccardo Magi (+Europa), Carlo Calenda (Azione) e Maurizio Lupi (Noi Moderati).🔗 Leggi su Quifinanza.it

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia al 30,1% in calo dell'1,2% e Lega giù al 6,6 (-1,1) per effetto Vannacci, PD al 22,2%, Futuro Nazionale al 3,3%Secondo l’ultimo sondaggio SWG, Fratelli d’Italia mantiene il primo posto con il 30,1%, ma perde più di un punto rispetto alla settimana precedente.

Sondaggi politici, ecco l’effetto Vannacci: giù Fratelli d’Italia, crolla la LegaI sondaggi politici cambiano volto dopo le ultime mosse di Vannacci.

Sondaggi politici 2026, l'effetto Vannacci. Forti (Youtrend): Futuro Nazionale spacca i sovranisti

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.