Israele sta accelerando i piani per aprire una base militare nel Somaliland, dopo aver riconosciuto formalmente l’indipendenza della regione dalla Somalia. La mossa mira a rafforzare la presenza nel Corno d’Africa, mentre la Turchia rafforza la sua presenza in Somalia schierando caccia e truppe. Entrambe le nazioni rafforzano così la loro presenza strategica nella zona, con obiettivi ancora poco chiari.

Israele non si ferma nel suo rapporto con il Somaliland e dopo aver riconosciuto l'indipendenza dello Stato secessionista dalla Somalia spinge per concretizzare il progetto di una base militare nel Corno d'Africa. Una prospettiva che, se attuata, cambierebbe notevolmente i paradigmi geostrategici e consoliderebbe la proiezione regionale di Tel Aviv, oltre che il braccio di ferro condotto in campo regionale al fianco degli Emirati Arabi Uniti contro il maggior spauracchio dello Stato Ebraico, la Turchia. L'apertura del Somaliland a Israele. Il governo di Hargheisa guidato dal presidente Abdirahman Mohamed Abdullahi ha aperto la strada all'accordo con Tel Aviv, accogliendo in visita Gideon Sa'ar, ministro degli Esteri israeliano, il 6 gennaio scorso.

© It.insideover.com - Israele si prepara per una base in Somaliland, la Turchia schiera i caccia in Somalia

Approfondimenti su Israele Somaliland

Il presidente del Somaliland, Abdirahman Cirro, effettuerà presto una visita in Israele e ha annunciato l’adesione agli Accordi di Abramo.

Ultime notizie su Israele Somaliland

