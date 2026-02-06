Saipem alla conquista dei fondali artici Completata la prima missione di Hydrone-R

Saipem ha concluso con successo la prima missione autonoma del suo drone sottomarino Hydrone-R nell’area corallina del Njord field, in Norvegia. Il robot ha raccolto dati sul fondale artico senza intervento umano, dimostrando la capacità dell’azienda di avanzare nell’esplorazione subacquea. La missione, durata diverse ore, apre la strada a future attività di monitoraggio e ricerca nelle zone più remote e difficili da raggiungere.

Saipem segna un nuovo avanzamento nel suo impegno verso l’underwater. Hydrone-R, il primo Underwater Intervention Drone residente dell’azienda, ha completato una nuova missione autonoma di rilevamento nell’area corallina artica del Njord field, in Norvegia. L’operazione è stata condotta senza cavi e senza supporto di superficie, contribuendo alla conoscenza e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso la robotica subacquea. L’attività rientra nel contratto decennale firmato nel 2019 con Equinor, il primo accordo mondiale di servizio per droni sottomarini nel settore dell’energia offshore. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Saipem alla conquista dei fondali artici. Completata la prima missione di Hydrone-R Approfondimenti su Saipem Hydrone R Via Dorso riapre al traffico: completata la prima fase dei lavori ad Avellino Via Dorso ad Avellino ha riaperto al traffico, segnando il completamento della prima fase dei lavori di rifacimento del manto stradale. Australian Open 2026 p. 10: Alcaraz missione Slam completata! Carlos Alcaraz conquista il suo primo career Grand Slam a soli 22 anni e 272 giorni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Saipem Hydrone R Argomenti discussi: Pipeline & Gas Expo 2026, la prima giornata mette al centro reti e sicurezza; Pipeline & Gas Expo 2026, Rosati (Saipem): Lng riveste ruolo di importanza crescente; Pipeline & Gas Expo 2026: Meggio (Sonsub-Saipem), ‘con sistemi robotici sorvegliamo e ripariamo. Urea, un mercato globale in trasformazione: il contributo industriale di Saipem tra innovazione e sostenibilitàSaipem guida l’evoluzione del mercato dell’urea sostenibile con le tecnologie Snamprogetti™ BLUENZYME™ e PtH?. rinnovabili.it Saipem, possibile rinegoziazione dei costi del progetto in Mozambico, ma TotalEnergies conferma il riavvio: l’impatto sul gruppoIl governo del Mozambico ha segnalato che potrebbe contestare o rinegoziare le proposte di aggiornamento dei costi (+4,5 miliardi di dollari) e dilazione della timeline contrattuale (10 anni) avanzate ... milanofinanza.it WS: seduta mista, settimana in calo; Oro sfiora 5mila, argento conquista 100; Intel: -17% post conti; Meta ed EssilorLuxottica: causa in Usa; Usa: allarme neve facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.