Dopo la recente partita tra Udinese e Inter, la Gazzetta dello Sport evidenzia le qualità di Solet, difensore dell’Udinese considerato un elemento di valore. La sua prestazione ha attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra, che lo valuta come un possibile acquisto. In questo contesto, si approfondiscono le caratteristiche di un giocatore che si distingue come un difensore moderno e affidabile.

Inter News 24 Udinese Inter, il post partita della vittoria di misura mette in luce le qualità di Solet, difensore moderno che la dirigenza osserva da tempo. Il successo per 1-0 ottenuto in Friuli non ha regalato ai nerazzurri soltanto tre punti fondamentali per la classifica, ma ha anche fornito conferme importanti su un vecchio obiettivo di mercato. Sotto la guida di Cristian Chivu, tecnico che ha saputo dare continuità al progetto tattico della squadra con una gestione pragmatica, la Beneamata ha mostrato la consueta solidità. Tuttavia, a rubare l’occhio degli addetti ai lavori è stato un avversario: Oumar Solet. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Udinese Inter, la Gazzetta dello Sport promuove Solet: «L’unico che giocherebbe nei nerazzurri» Leggi anche: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Delirio Milan: Diavolo, che derby! L’Inter sbaglia e paga” Leggi anche: Inter Napoli, Conte e Chivu sono “opposti che si attraggono”. L’analisi de La Gazzetta dello Sport in vista del big match Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter, con l'Udinese torna Lautaro dal 1'. Un dubbio in regia; Corriere dello sport: Udinese-Inter, squadre a specchio; Udinese-Inter, analisi e pronostico degli esperti di Bet Club; Pronostico Udinese-Inter quote 21ª giornata Serie A. Udinese-Inter, il pronostico: Chivu prova una nuova fuga scudetto - Inter quote statistiche analisi precedenti 21ª giornata Serie A in programma sabato 17 gennaio alle ore 15 ... gazzetta.it

Le pagelle di Udinese-Inter 0-1: Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito coppia del gol, delude Karlstrom - 1 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Lautaro Martinez, che segna un altro gol decisivo ... eurosport.it

Udinese-Inter 0-1, decide Lautaro e i nerazzurri allungano in vetta - Rivivi la partita - Il gol dell'attaccante argentino nel primo tempo vale il successo per la squadra di Chivu ... adnkronos.com

L'Udinese cade di misura contro la capolista Inter, ma lo 0-1 finale non basta a giustificare una prestazione troppo attendista dei bianconeri. È vero, di fronte c’era la prima della classe, una squadra di altissimo livello, ma l’Udinese ha fatto davvero poco: barice - facebook.com facebook

All’ #Inter basta un gol di #Lautaro per superare l’ #Udinese tinyurl.com/UdineseInter-L… #SkySport #SkySerieA #SerieA #UdineseInter x.com

