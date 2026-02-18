Lecce referendum bloccati sulla giunta | stop al voto popolare su progetti chiave da 120 milioni Opposizione protesta

A Lecce, la decisione di bloccare i referendum sulla giunta nasce da una richiesta di maggioranza, che teme decisioni popolari su progetti da 120 milioni di euro. La forbice tra i sostenitori della partecipazione e l’opposizione si allarga, con quest’ultima che protesta duramente contro questa scelta. La questione riguarda progetti di grandi investimenti e il diritto dei cittadini di esprimersi con il voto. La discussione si infiamma, mentre i cittadini attendono chiarimenti sulla reale volontà di coinvolgerli. La vicenda resta al centro del dibattito politico locale.

Lecce, Stop ai Referendum sulla Giunta: Una Battaglia per la Democrazia Locale. Lecce, 18 febbraio 2026 – Una svolta controversa al consiglio comunale di Lecce ha segnato un duro colpo alla democrazia partecipativa. La maggioranza di centrodestra ha approvato una modifica al regolamento sulle consultazioni popolari, escludendo gli atti di giunta dall'ambito dei referendum abrogativi. La decisione, presa nonostante un parere tecnico non definitivo, solleva dubbi sulla possibilità per i cittadini di esprimersi su progetti chiave per la città, come l'ampliamento della rete del filobus. Il Contesto: Un Progetto da 120 Milioni e una Battaglia Referendaria.

