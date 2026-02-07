Dopo più di 40 anni di sogni e passione, un appassionato di Olimpiadi finalmente realizza il suo desiderio: assistere dal vivo a una cerimonia olimpica. Dalla tesi di laurea sulle Olimpiadi al pensiero per un’amica, la sua storia si intreccia con un lungo percorso di dedizione e speranza.

Un passione olimpica che dura da più di 40 anni: ora il sogno di vedere dal vivo una cerimonia è realtà. E da lontano fa il tifo per Cinzia, una persona cara che combatte in ospedale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla tesi di laurea sulle Olimpiadi, al pensiero per l'amica: "Vinci la medaglia per la vita"

