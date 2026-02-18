Olimpiadi | centesima medaglia per le Fiamme Gialle
Le Fiamme Gialle hanno conquistato la loro centesima medaglia alle Olimpiadi grazie alle imprese di Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che hanno portato a casa l’oro nel pattinaggio di velocità. La vittoria si è concretizzata durante la finale di questa disciplina, attirando l’attenzione degli appassionati di sport italiani.
Le Fiamme Gialle entrano nella storia dello sport italiano. A firmare il traguardo sono stati Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, protagonisti della straordinaria medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità. Io gruppo Sportivo Fiamme Gialle, struttura della Guardia di Finanza dedicata all’attività sportiva agonistica, raggiunge la centesima medaglia olimpica della storia. Fondato per sostenere atleti di alto livello, le Fiamme Gialle competono in oltre 12 discipline tra cui atletica, vela, canottaggio, sport invernali e paraolimpici. Il loro contributo nel medagliere italiano è sempre stato significativo.🔗 Leggi su Sportface.it
Ghiotto, Giovannini e Malfatti nella storia a Milano Cortina 2026: fanno la medaglia numero 100 per le Fiamme Gialle
OLIMPIADI INVERNALI ORO ITALIA PATTINAGGIO GHIOTTI MALFATTI GIOVANNINI #olimpiadiinvernali #news
Centesima medaglia olimpica per le Fiamme Gialle! Un traguardo storico conquistato oggi grazie all’oro nel pattinaggio di velocità: 57 medaglie estive e 43 invernali che scrivono una pagina straordinaria dello sport italiano. x.com