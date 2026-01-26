Fiamme gialle e Comune contro i furbetti

Fiamme gialle e Comune di Meda uniscono le forze per contrastare il fenomeno dei furbetti e dell’abusivismo. Recentemente, sindaco Luca Santambrogio e il comandante provinciale della Guardia di Finanza hanno firmato un accordo volto a rafforzare la collaborazione tra le istituzioni. L’obiettivo è promuovere la legalità e tutelare il patrimonio pubblico e privato attraverso azioni coordinate e mirate.

Guerra ai furbetti e all’ abusivismo. Con questo intento, nei giorni scorsi, è stata siglata un’importante collaborazione: al tavolo il sindaco di Meda Luca Santambrogio e il comandante provinciale della guardia di finanza. Con questo documento e questo accordo l’amministrazione comunale punta a rafforzare e a disciplinare la collaborazione tra la polizia locale e le Fiamme gialle della tenenza di Seveso. L’accordo, che avrà durata triennale, focalizza la sua attenzione su alcuni aspetti: soprattutto il contrasto all’ evasione fiscale, con particolare attenzione alla riscossione dei tributi locali, compresa l’imposta di soggiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme gialle e Comune contro i furbetti Leggi anche: Premio ai cacciatori di evasori. Il Comune stanzia un tesoretto per gli interventi contro i furbetti Leggi anche: Presentato il calendario delle Fiamme gialle Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Fiamme gialle e Comune contro i furbetti; Iapichino 6.93, Omodia record al Memorial; Intesa triennale tra Regione, Arpa Fvg e Fiamme Gialle; Reggio Emilia, le Fiamme Gialle incontrano il comandante regionale. Caorle: gli uomini più attesi degli AssolutiSPRINT - Manca un dominatore assoluto nei 100 metri. Con la rinuncia di Filippo Tortu (Fiamme Gialle) è il 10.22 di Eric Marek il miglior tempo stagionale tra i presenti: lo sprinter dell’Esercito ha ... fidal.it Sfruttamento del lavoro nel facchinaggio e ristorazione: indagine delle Fiamme Gialle di Pistoia su 17 aziende con 14 indagati e 2 misure cautelariQuattordici indagati e diciassette aziende coinvolte in un giro nazionale di sfruttamento del lavoro: l'indagine della Guardia di Finanza di Pistoia ha portato a una misura cautelare agli arresti ... corrierefiorentino.corriere.it Tv Centro Marche. . Bloccati nel traffico, Sofia nasce grazie alle Fiamme Gialle - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.