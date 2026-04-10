Nel primo trimestre del 2026, il mercato degli smartphone ha mostrato un incremento dell’1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Samsung e Apple sono protagoniste di una competizione molto agguerrita, con entrambe le aziende che lanciano nuovi modelli e promozioni. Tuttavia, si parla di un possibile aumento dei prezzi dei dispositivi, che potrebbe influenzare le scelte dei consumatori e le strategie dei produttori.

Il mercato degli smartphone ha registrato una crescita dell’1% nel primo trimestre del 2026 rispetto all’anno precedente, con una sfida serrata per il primato tra Samsung e Apple. Nonostante i dati indichino un settore in espansione, l’aumento vertiginoso dei costi dei componenti critici come le memorie DRAM e NAND minaccia di invertire la rotta nei prossimi mesi. La sfida tra giganti: tra la stabilità di iPhone 17 e il rilancio della serie Galaxy S26. Le dinamiche di mercato del primo trimestre 2026 mostrano due visioni divergenti a seconda dei parametri utilizzati dagli analisti. Se secondo i rilevamenti di Counterpoint Apple detiene il 21% della quota di mercato globale, le stime fornite da Omedia collocano la stessa azienda al 20% delle vendite totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Smartphone: Samsung e Apple si sfidano, ma i prezzi rischiano il boom

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