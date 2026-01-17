Riciclaggio e sfruttamento della prostituzione nei night club | chiuso il New Gilda tre arresti

È stato chiuso il night club New Gilda, con tre arresti, nell'ambito di un'inchiesta su riciclaggio e sfruttamento della prostituzione. Quattro uomini tra i sessant'anni e uno di cinquant'anni, alcuni con precedenti, sono accusati di aver coordinato un’attività illecita di prostituzione. L’indagine evidenzia i rischi associati alla gestione di locali notturni coinvolti in illeciti di natura penale.

Gli indagati sono cinque: in concorso tra loro ma ciascuno con ruoli diversi, si occupavano anzitutto del reclutamento delle giovani donne da destinare all’attività di prostituzione. L'operazione dei carabinieri dopo mesi di indagini Quattro sessantenni e un cinquantenne, due dei quali già gravati da precedenti penali.I cinque sono accusati, a vario titolo, di reclutamento, “favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso”, per aver contribuito a gestire, con diversi ruoli, una stabile attività di offerta di prestazioni sessuali a pagamento da parte di giovani ragazze all’interno dei privé di un locale notturno, il New Gilda di Camposampiero. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Italia e Romania: smantellata organizzazione dedita alla tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione, 21 arresti Leggi anche: Droga e prostituzione in una struttura turistica a Paestum: 18 arresti per spaccio e sfruttamento Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Prostituzione e riciclaggio, 5 arresti nel Padovano. Cittadella, sfruttamento della prostituzione in un finto night club: 5 arresti - Tutti italiane le persone accusate anche di favoreggiamento e riciclaggio, dietro la facciata di un noto locale notturno in provincia di Padova, chiuso dai carabinieri ... rainews.it

Sistema di sfruttamento della prostituzione mascherato da night club: cinque in manette - Finto night club nell’Alta Padovana usato per sfruttare la prostituzione: cinque arresti a Cittadella e locale sequestrato. nordest24.it

Prostituzione al night club New Gilda: il blitz dei carabinieri e la perquisizione VIDEO - Un giro illecito di sfruttamento della prostituzione è stato disarticolato dai carabinieri con base al night club New Gilda 5 di Camposampiero. ilgazzettino.it

