Fallout 76 | Bethesda valuta il crossplay tra piattaforme sfida tecnica e attesa dei fan per unire le community

Bethesda sta pensando di introdurre il crossplay in Fallout 76. La decisione dipende da sfide tecniche e dall’attesa dei fan, che vogliono unire le community di diverse piattaforme. La casa di sviluppo sta valutando se rendere possibile giocare insieme su PC, PlayStation e Xbox, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. La novità potrebbe cambiare il modo in cui i giocatori vivono il mondo di Fallout 76.

Fallout 76 potrebbe presto consentire ai giocatori di affrontare le terre desolate insieme, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Bethesda, la casa madre del gioco, ha infatti confermato di star valutando l'implementazione del crossplay, sebbene riconosca che si tratta di un'operazione complessa che non sarà realizzata a breve termine. La notizia, emersa a seguito di un'intervista a Polygon, giunge in un momento di rinnovato interesse per il franchise, alimentato dal successo della serie TV Amazon Prime Video. L'annuncio rappresenta una svolta significativa per la community di Fallout 76, da tempo in attesa di questa funzionalità.

