Foggia | sequestro di settecentomila euro in contanti perquisizioni a due imprenditori e un dirigente comunale Frode nelle pubbliche forniture truffa turbata libertà degli incanti falso e subappalto non autorizzato tra le accuse a vario titolo

A Foggia, le forze dell'ordine hanno sequestrato settantamila euro in contanti e hanno eseguito perquisizioni nei confronti di due imprenditori e di un dirigente comunale. Le indagini riguardano accuse di frode nelle pubbliche forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato. La Guardia di finanza ha diffuso un comunicato ufficiale in merito all'operazione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e domiciliare, con contestuale sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia nei confronti di diversi soggetti indagati, a vario titolo, per plurime ipotesi di reato tra cui frode nelle pubbliche forniture, truffa, turbata libertà degli incanti, falso e subappalto non autorizzato. Le vicende riguardano presunti episodi fraudolenti che sarebbero stati posti in essere nella fase di esecuzione di svariati appalti pubblici su tutto il territorio provinciale, relativi, tra gli altri, ad interventi di ammodernamento e messa in sicurezza di strade e impianti fognanti.