Jannik Sinner ha superato senza difficoltà il giovane Tien nei quarti di Indian Wells, avanzando così verso la semifinale. L'atleta italiano si prepara a sfidare Alexander Zverev, con il match che si avvicina e potrebbe decidere chi accederà alla finale del torneo. La partita tra Sinner e Zverev rappresenta un passo importante nell’ultimo atto della competizione.

© Gazzetta.it - Sinner-Zverev, ancora una passo tra la finale di Indian Wells e Jannik: il pronostico

