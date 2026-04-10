Sinner-Zverev | orario dove vederla in chiaro e precedenti della semifinale di Montecarlo

Nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev. Sinner ha superato l'avversario in due set, dopo aver vinto il suo match contro un altro tennista. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e si svolgerà in un orario da definire. I precedenti tra i due giocatori sono limitati e non ci sono incontri ufficiali tra loro su questa superficie.

Tutto all'apparenza troppo facile. Jannik Sinner battuto in due set Augr-Aliassime ed è approdato alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, che si è imposto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner-Zverev: orario, dove vederla (in chiaro) e precedenti della semifinale di Montecarlo Leggi anche: Sinner-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv Leggi anche: Sinner-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) SINNER-ZVEREV OGGI A INDIAN WELLS: A CHE ORA E DOVE VEDERE IL MATCH DELLA SEMIFINALE Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Sinner-Auger-Aliassime, nel primo pomeriggio: vale un posto in semifinale; Sinner e Zverev sulla Diga di Montecarlo: l’esibizione di mini-tennis apre il torneo; Dove vedere Sinner oggi in TV e streaming al Masters 1000 di Montecarlo: orario, programma e tutto quello che c’è da sapere. Jannik Sinner - Alexander Zverev al Montecarlo Masters 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPJannik Sinner supera Felix Auger-Aliassime e approda in semifinale al Monte-Carlo Masters 2026, dove sabato 11 aprile affronta Alexander Zverev: scopri dove vedere la partita. olympics.com Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvContro Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale, l'azzurro ha conquistato la sua ventesima vittoria consecutiva Masters 1000 ... corrieredellosport.it Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - facebook.com facebook #Sinner- #Zverev, semifinale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com