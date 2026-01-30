Sinner-Djokovic | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Questa sera Jannik Sinner sfida Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026. Il match si svolge a Melbourne e può essere seguito in diretta tv, anche in chiaro, oppure in streaming. È una partita importante per l’azzurro, che cerca di continuare il suo cammino nel torneo contro uno dei più forti giocatori al mondo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open 2026. Oggi, venerdì 30 gennaio, il tennista azzurro sfida il serbo Novak Djokovic – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nel punultimo atto dello Slam di Melbourne. Il numero due del mondo arriva all'appuntamento da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025, e dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Djokovic invece ha battuto Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, ha approfittato del ritiro di Mensik agli ottavi e di quello di Musetti, in vantaggio di due set, ai quarti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

