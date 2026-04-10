Sinner implacabile vola in semifinale a Montecarlo Battuto in due set Auger-Aliassime | chi deve affrontare al prossimo turno

Jannik Sinner si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver sconfitto in due set Félix Auger-Aliassime, numero 7 del ranking mondiale. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-3, 6-4, confermando la prestazione solida del tennista italiano. Ora aspetta di conoscere l’avversario che affronterà nel prossimo turno, mentre continua la sua corsa nel torneo monacense.

Jannik Sinner ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo grazie al successo sul canadese Félix Auger-Aliassime (numero 7 del ranking), battuto 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev (n.3), che a sua volta ha eliminato il brasiliano João Fonseca. Sinner in semifinale: «Sono soddisfatto, vediamo domani». A fine partita, il giudizio di Sinner sulla sua prestazione è di cauta soddisfazione: «Un passo avanti fisicamente, è stata una partita dura. Sono contento di come ho risposto». Sinner ha però ammesso che il servizio «non è ancora come lo vorrei». Il recupero tra un incontro e l’altro sta funzionando: «Ieri ero stanco, ho dormito e ho recuperato». 🔗 Leggi su Open.online

Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime.

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