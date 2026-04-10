Jannik Sinner ha superato senza difficoltà il suo avversario, vincendo in due set e qualificandosi così per le semifinali del torneo di Montecarlo. Dopo un calo energetico nel match precedente, il tennista italiano ha dimostrato di aver recuperato le energie, vincendo con facilità. Ora affronta il tedesco Zverev nella prossima fase del torneo.

C’era qualche dubbio dopo il “calo energetico” di ieri, Jannik Sinner ci ha messo circa un’ora e mezza per spazzarli via. Il numero due al mondo batte Felix Auger–Aliassime in due set (6-3, 6-4) e vola in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo per la terza volta nella sua carriera. Una prova solidissima, senza sbavature e di grande attenzione quella dell’altoatesino, che ha concesso una sola palla break durante i suoi turni di battuta, mostrando al contrario grande incisività in risposta. Se vinci una medaglia apparirai, altrimenti scompari. Lo sport è ormai tutto sponsor e diritti tv “Dice che ho condizionato il calcio italiano? Lo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner spazza via dubbi e problemi fisici: battuto Auger-Aliassime senza sbavature, è in semifinale a Montecarlo. Ora Zverev

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Sinner Shows Love to Auger-Aliassime before Their Final Match | Paris 2025

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