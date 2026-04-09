Atp Montecarlo tra Sinner e la semifinale c’è Auger-Aliassime che l’ha già battuto | Orario e dove vederla in tv e streaming

Jannik Sinner si è qualificato con fatica ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, torneo che assegna punti importanti per la classifica Atp. In questa fase della competizione, avrà di fronte il giocatore canadese che lo ha già battuto in passato. L’incontro si svolgerà nelle prossime ore e sarà disponibile in diretta tv e streaming.

A fatica, ma Jannik Sinner è riuscito a qualificarsi per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo, dove in palio c’è anche la testa del ranking Atp. L’altoatesino ha sconfitto Tomas Machac agli ottavi, ma ha mostrato qualche problema a livello di tenuta fisica nel secondo set e poi a metà del terzo, quando ha chiesto l’intervento del fisioterapista per prendere una seconda pastiglia. Ma quella degli ottavi è una parentesi ormai archiviata, perché è già tempo di quarti di finale: di fronte c’è Felix Auger – Aliassime, che ha “approfittato” del ritiro di Ruud per avanzare al turno successivo. Il canadese è un avversario che sta facendo vedere buone cose e non sarà quindi facile avere la meglio per l’altoatesino, che per continuare a sperare nel primo posto del ranking deve vincere e giocarsi poi la semifinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Dove vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingVenerdì 10 aprile Jannik Sinner sarà nuovamente sul Campo Ranieri III per affrontare i quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo.

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