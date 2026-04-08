In vista del torneo di Montecarlo, si parla molto della sfida tra i due tennisti che nel 2026 non si sono ancora affrontati. Uno dei due ha dichiarato che presto perderà il primo posto nel ranking mondiale. La partita tra questi atleti è tra le più attese della stagione, anche perché rappresenta un confronto tra due delle più alte classifiche del circuito.

Nel 2026 non si sono ancora affrontati e, anche per questo motivo, la loro sfida è tra le più attese. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i dominatori del tennis mondiale tanto da dividersi, quasi equamente, titoli e punti ranking. La testa della classifica è una lotta a due con Alcaraz che, da Montecarlo, ha ammesso che presto lascerà il trono al suo eterno rivale. La resa di Alcaraz «Perderò il primo posto nella classifica mondiale. Non so se sarà questo o nei prossimi tornei. Difendo tantissimi punti, sarà difficile confermarli tutti e anche se lo facessi Jannik aggiungerà dei punti in questi tornei in cui non ne ha da difendere. Cercherò di giocare al mio meglio e vedremo che cosa accadrà, ma ovviamente per me il numero 1 non è nei miei pensieri, in questo momento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Sinner è incredibile, presto perderò il numero 1 del ranking». La resa di Alcaraz da Montecarlo

Alcaraz: "Sinner super sulla terra, presto perderò il n° 1 nel ranking"Carlos Alcaraz, dopo il successo su Baez (6-1, 6-3), confessa che il suo primato mondiale è a rischio.

“So che perderò il numero uno al mondo, ma l’obiettivo è un altro”: per Alcaraz il ranking non è una priorità“So che perderò la posizione di numero uno al mondo, non so se in questo torneo o nel prossimo.

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La corsa al numero 1 passa da Montecarlo e Barcellona: Alcaraz abdica a parole, presto lo condannerà la matematica x.com