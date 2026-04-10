Jannik Sinner è approdato alle semifinali del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" della stagione, il primo sul "rosso", dotato di un montepremi totale pari a 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra battuta del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista azzurro, numero due del mondo e del seeding, nei quarti di finale ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 7 del ranking internazionale e sesto favorito del tabellone, col punteggio di 6-3 6-4. Un break per set ha permesso all’altesino, apparso al meglio dopo i problemi accusati ieri, di superare con fermezza il rivale nordamericano. Di contro Sinner non ha mai perso il servizio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sinner piega Aliassime in due set, in semifinale a Montecarlo contro Zverev

Sinner in semifinale a Montecarlo: battuto in due set Auger-Aliassime. Ora la sfida con ZverevMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Jannik Sinner è in semifinale a Montecarlo: ha liquidato in due set il canadese Auger-Aliassime.

Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime: semifinale contro ZverevL’azzurro batte il canadese in due set e centra la terza semifinale nel Principato.

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Sinner piega Humbert, ma Nabokov non c'entra (semicit. letteraria) x.com

Tre volti. Tre storie. Un solo orgoglio: l’Italia. Kimi Antonelli, Marco Bezzecchi e Jannik Sinner. Tre percorsi diversi, tre sport diversi, ma lo stesso obiettivo: arrivare in alto. C’è chi corre, chi piega le curve, chi domina con la racchetta. E tutti, a modo loro, stan - facebook.com facebook